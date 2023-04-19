港島區凌晨突停電　部分地區停電近1小時 (09:36)

港燈發言人表示，公司的供電系統在今日零晨00:49發生故障，導致港島多處地區出現電力中斷。經緊急處理後，港燈供電系統於01:37已經全面快恢復正常。發言人對事件引起客戶不便，深感抱歉，公司正調查事故原因。

發言人提醒客戶，在故障期間引致的電壓驟降，會影響部分對電力較為敏感的電力設備，例如電腦，升降機及冷氣系統等，在電壓恢復正常後，需要由負責有關設施的電力工程人員重新啟動，以恢復受影響設施的電力供應。

電力驟降期間，部分地區不久即回復電力。而情況較嚴重受影響近一小時，部份大廈、街燈及交通燈受電力故障影響，整個地區漆黑一片。直至凌晨1時30分左右，陸續恢復電力，惟部分街燈及交通燈仍暫停。

其間消防處接獲多宗被困升降機及火警鐘報告，當中，鰂魚涌英皇道新威園有人被困升降機內，消防到場救岀一人，無需送院治理、西灣河興東邨興康樓，有升降機機房冒煙，消防到場了解，疑因電力驟降時，升降機急煞停導致皮帶冒煙。