倒斃殘廁女病人 東區急症室評為次緊急類別屬較低風險 (22:05)

據了解，院方翻查閉路電視發現，該名女病人於下午約2時半進入殘廁，約兩小時後有病人因未能開門通知醫護，職員隨即破門並發現事主。

醫管局稱，一般而言，若職員透過廣播系統呼叫病人後未獲回應，會根據既定程序再次透過廣播系統呼叫；如呼叫「高風險病人」第一次後未有回應，職員會到等候區尋找或致電聯絡病人。該局稱按既定程序，東區醫院職員每日定時到院內洗手間進行7次巡查及清潔，無障礙洗手間內設緊急求助鐘，有關裝置一直運作正常。該局補充，會繼續物色適合新科技，以提升病人安全及醫療服務質素。

明愛醫生協會會長、公立醫院急症室醫生李福基表示，急症室分流分5類，最高風險3類均能於短時間內處理，即使要等候，也會被安排於特定區域由醫護人員監察維生指數；較低風險的第四類「次緊急」及第五類「非緊急」病人，醫生或會安排照X光、心電圖或驗血等，「全部都要等，等等下就好耐」，不排除其間病情惡化。

另有公立醫院急症室醫生稱，現有指引交代何等情况下須主動聯絡病人，包括精神失常等高風險情况，醫護人員須致電病人及尋找整個急症室範圍包括廁所，下一步是通知保安，如仍搜尋不果便會報警處理；若屬非高風險情况如一般傷風感冒，則不會啟動上述處理機制。