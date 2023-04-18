夏寶龍昨到訪InnoHK醫療機械人創新技術中心 團隊引述夏寄語「為病人帶來福音」 (21:01)

港澳辦主任夏寶龍今（18日）傍晚結束一連六日訪港行程，夏寶龍昨在白石角科學園到訪由政府InnoHK資助成立的「醫療機械人創新技術中心」，了解其發展、並親自體驗一款由中心團隊歷時3年研發的「Sentire思騰手術機械人」。研發者之一、香港中文大學機械與自動化工程學系教授歐國威接受本報訪問時表示，夏寶龍到訪時氣氛「好輕鬆」，稱對方寄語團隊做好手術機械人，將來為內地或海外病人帶來福音。
「Sentire思騰手術機械人」由中大醫學院副院長（外務）趙偉仁及中大機械與自動化工程學系歐國威的團隊由2019年9月起研發，可應用於泌尿外科、結腸外科、上消化道外科手術，料兩至三個月後在上海、北京及浙江的3間醫院作臨床測試。該手術機械人自去年8月已於沙田威爾斯親王醫院作臨床研究、完成31例泌尿科手術，效果理想。
趙偉仁向本報稱，夏寶龍昨全程參觀約25分鐘，他引述夏寶龍形容該機械人若可臨床應用可令病人得益，有助醫生精準完成外科手術，亦可減低術後併發症。
歐國威形容夏寶龍到訪過程氣氛輕鬆，「好親民、對很多人很親切」，又指夏認為香港或大灣區若能生產一款表現可媲美「達芬奇」同時成本更低的機械人，將可為病人帶來福音。歐形容團隊對夏的寄語「好感動及興奮」，指現時他們研發的Sentire手術機械人採用了自主研發零件，令成本大減，比現時市面可見同款手術機械人低三至五成。
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