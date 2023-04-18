夏寶龍昨到訪InnoHK醫療機械人創新技術中心 團隊引述夏寄語「為病人帶來福音」 (21:01)

「Sentire思騰手術機械人」由中大醫學院副院長（外務）趙偉仁及中大機械與自動化工程學系歐國威的團隊由2019年9月起研發，可應用於泌尿外科、結腸外科、上消化道外科手術，料兩至三個月後在上海、北京及浙江的3間醫院作臨床測試。該手術機械人自去年8月已於沙田威爾斯親王醫院作臨床研究、完成31例泌尿科手術，效果理想。

趙偉仁向本報稱，夏寶龍昨全程參觀約25分鐘，他引述夏寶龍形容該機械人若可臨床應用可令病人得益，有助醫生精準完成外科手術，亦可減低術後併發症。

歐國威形容夏寶龍到訪過程氣氛輕鬆，「好親民、對很多人很親切」，又指夏認為香港或大灣區若能生產一款表現可媲美「達芬奇」同時成本更低的機械人，將可為病人帶來福音。歐形容團隊對夏的寄語「好感動及興奮」，指現時他們研發的Sentire手術機械人採用了自主研發零件，令成本大減，比現時市面可見同款手術機械人低三至五成。