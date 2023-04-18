林建岳倡香港廣州發揮協同效應 推動大灣區建設 (21:04)

林建岳指，香港作為國際金融和專業服務業中心，能為兩地在不同產業領域的發展提供金融和專業服務支持，可為中國內地和全球各地的投資者與企業，提供高流動性的龐大資金池及多元的投資渠道。他認為無論是融資、併購或上市，廣東及內地其它城市的企業，都可以利用香港的雙向平台引進來、走出去。

至於在產業發展方面，林指廣東省近年來在創新驅動、產業升級，特別是在科技創新、醫療、智能製造、綠色經濟、生物醫藥等領域，帶動整個國家行業的發展。至於香港，基礎研究優越，有5所世界百強大學，匯聚全球精英，指加上香港的金融、法律體系和知識產權保護制度，有助將科研成果與大灣區強大的產業能量及龐大的市場相結合，幫助創新科技成果落地。

林建岳又提及，「十四五」規劃確立香港為八個重點領域的發展中心，其中一個就是「中外文化藝術交流中心」，指香港是國際大都會，認為香港的影視娛樂業充滿活力。此外，國家廣電局批准的合拍電影申請中，超過八成為香港與內地合拍電影項目。香港亦有不少藝術文化產業活動，如著名的巴塞爾藝術展(Art Basel)等。林並提到，多年來香港的流行文化揚名海外，「令粵語成爲海外華人社區流行最廣的漢語」，不少海外國家的華人社區都有它的蹤影。

林總結說，在貿發局舉辦的商貿推廣活動中，一些國際層面的企業家都表示，看好大灣區的發展，並希望通過香港積極參與灣區建設。他希望，下一階段的大灣區建設，以建立「大灣區共同市場」為目標。