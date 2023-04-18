攝影助理上載督察婚禮照　違起底禁令被判緩刑12個月 (19:13)

申請人律政司長，答辯人楊軒桓（案發時25歲）。案情指，2020年6月7日，任高級督察的事主於尖沙嘴擺酒結婚，當婚禮接近完結時，事主的家人發現有兩張婚禮的照片被上載到討論區，帖文內附「香港編年史」中的事主個人資料，包括名字、電話號碼及社交媒體帳戶名稱等。

帖文亦載有一則題為「銅鑼灣放火暴徒 網友人肉搜查竟是飛虎隊假扮的」新聞，半小時內有24個留言，其中有留言聲稱新娘會被性侵犯。事主與妻子於4天後後警方報案；警方其後拘捕了答辯人。

申請方強調，本案有多項加刑因素，事主小心選舉婚禮場地，確保高度私隱，但答辯人卻濫用其職位，上載兩張婚禮照片，披露婚禮場地及事主的個人資料，對事主及其妻構成傷害，破壞了他們人生中只得一次婚禮，亦令事主及家人擔心人身安全。

答辯方求情時稱，律政司檢控明顯延誤，對答辯人構成壓力，他過去兩年一直努力更生，現在社福機構工作，為家庭經濟支柱，若判刑對其家人構成生活壓力。答辯方強調，答辯人事前不知道新郎是警員，無違反誠信，犯事時只是一時衝突，事後已感後悔，案發翌日亦已刪除帖文，並與警方合作，承認責任，並向事主夫婦道歉，而他亦非區議員或網紅，希望法庭判處緩刑。