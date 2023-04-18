便衣警大埔當值時偷拍兩女認罪候判　官稱考慮所有判刑選項 (19:01)

被告伍佩偉被控於2022年5月31日，在大埔安埔里2號新興花園商場地下惠康超級市場作出有違公德的行為，即錄影或企圖錄影女子X的私密影片。他另被控於同日，在大埔超級城B區LOG ON遊蕩，導致女子Y合理地擔心本身的安全或利益。

案情指，案發當日下午5時許，身穿短裙的事主Y在大埔LOG ON購物，她看見被告把手提電話放在腰間站到她左邊。Y遂盯著被告，但被告繼續緊隨Y並以電話對著她，Y感到害怕並告知店員。隨後被告離開店舖，Y便與店員追喝他，被告沒有理會並試圖脫身，又疑似刪除照片，最終他遭途人截停。

隨後警方檢取了被告的手提電話，證實他曾拍攝一段涉及Y、長約66秒的短片，特寫其雙腿；另發現一段另一名女事主X同日早上11時許身穿運動衣和運動短褲的短片，長約61秒，地點為惠康超級市場，其中數次更特寫其胸部。X事發時並不知情，當時有其他顧客和店員在場。