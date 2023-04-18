便衣警大埔當值時偷拍兩女認罪候判　官稱考慮所有判刑選項 (19:01)

53歲便衣警員去年當值期間在大埔接連偷拍兩名女子，他今（18日）在粉嶺裁判法院承認作出有違公德的行為及遊蕩導致他人擔心共兩罪。裁判官問到，被告在值勤期間犯案，是否屬加刑因素，辯方承認有一定嚴重性，但建議先索取社會服務令報告，判斷能否反映被告刑責和悔意。裁判官終索取社服令和背景報告，但重申所有判刑選項都會考慮，並押後判刑至5月5日，准被告繼續保釋。
被告伍佩偉被控於2022年5月31日，在大埔安埔里2號新興花園商場地下惠康超級市場作出有違公德的行為，即錄影或企圖錄影女子X的私密影片。他另被控於同日，在大埔超級城B區LOG ON遊蕩，導致女子Y合理地擔心本身的安全或利益。
案情指，案發當日下午5時許，身穿短裙的事主Y在大埔LOG ON購物，她看見被告把手提電話放在腰間站到她左邊。Y遂盯著被告，但被告繼續緊隨Y並以電話對著她，Y感到害怕並告知店員。隨後被告離開店舖，Y便與店員追喝他，被告沒有理會並試圖脫身，又疑似刪除照片，最終他遭途人截停。
隨後警方檢取了被告的手提電話，證實他曾拍攝一段涉及Y、長約66秒的短片，特寫其雙腿；另發現一段另一名女事主X同日早上11時許身穿運動衣和運動短褲的短片，長約61秒，地點為惠康超級市場，其中數次更特寫其胸部。X事發時並不知情，當時有其他顧客和店員在場。