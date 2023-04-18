七旬翁侵犯15歲智障男　認三罪候判 (18:40)

男被告黃清湘（71歲、號稱退休人士）承認「與年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」、「與年齡在16歲以下的男子作出同性肛交」及「向年齡在16歲以下的兒童作猥褻行為」3罪。他另被控與精神上無行為能力的人肛交等3罪存檔法庭，不予起訴，其中一罪與妻子易良蘭（55歲、保安員）共同面對，易獨自面對的嚴重猥褻罪亦存檔法庭。

案情指，15歲男事主X有輕度智力問題和癲癇症，他亦確診對立反抗症。2022年某天，X透過Facebook認識男被告並透露自己的年齡，被告邀請X到訪其住所，X同年3月16日應邀現身。被告把身上的衣物脫掉，要求X照辦，期間將陰莖插入X肛門。被告亦捉著X的手替自己手淫至射精，事後給X 300元。

及至3月20日，X再度受邀到案發單位，被告強行將X的陰莖插入其肛門兩至三次，又要求X口交，X照做，最終被告在X口腔內射精。被告並支付X 100元，和請他喝可樂。X於4月6日向心理學家透露並揭發事件，被告3天後被捕，警誡下承認與X曾互相觸碰對方的性器官。他其後在錄影會面進一步稱分別支付X 360元和400元，另送他一部手提電話。