初選案｜趙家賢形容施德來溫和理性　稱沒要求對方提交共同綱領 (18:36)

前民主動力召集人趙家賢下午開始接受代表被告施德來的辯方大律師黃廷光盤問，趙稱於2003年七一遊行後參與民主運動和社會工作，他2004年加入民主黨，2005年在李柱銘和楊森辦事處從事社區顧問工作。趙指，從社會科學或參政角度而言，民協聚焦基層民生議題，並且是溫和務實。

趙表示，民協前主席馮檢基參加2018年立法會補選，時任民協主席施德來出席過民主動力舉辦的協調會議，雖然不算兩人私交「老友」，但公事上有交流意見商討。趙認為，施德來很懂得尊重別人，並一步步有理有節表達意見；趙另指自己曾就參與亞洲議員論壇向對方請教。

辯方及後就九東共同綱領盤問趙，趙重申有明確告訴同事，綱領不是民主動力要求文件，但會照樣收取存檔。辯方指出，施德來遞交提名表格後一、兩日後，接到民主動力職員的電話稱他未交綱領，並要求他在電子截圖上簽署補交，趙供稱「我唔知道」，又稱沒指示民主動力職員收取綱領。

此外，法官陳慶偉庭上透露，趙原訂明天出席區院的民事訴訟聆訊，陳官查核資料後表示，趙的代表律師申請傳票，該案預計押後，下令明日趙繼續出席本案聆訊。趙對陳官稱「多謝幫手了解情况」。聆訊明（19日）續。