總結夏寶龍訪港之行　李家超談未來工作先提堅定護國安 (17:55)

港澳辦主任夏寶龍今日（18日）結束在港考察。特首李家超稱，夏寶龍向全港市民表示問候。李家超以「廣泛、多元、行程非常繁密」形容夏寶龍的訪港之行，亦提及夏多次表示對香港未來充滿信心。他又說，夏寶龍此行認真、深入，夏與接觸各界人士時都反應熱烈，各方坦誠交流。提及特區政府未來工作時，李家超首要提及要堅定維護國家安全。
李家超表示，對夏寶龍提及的對香港的「六個相信」印象深刻，重申夏寶龍的信息清晰，包括提及不可忘記2019年「黑暴」兼「港版顔色革命」，稱現時社會仍有潛在風險，社會活動易被人「騎劫」，政府將堅定維護國家安全，亦不能對敵對、破壞力量放鬆，行政、立法及司法機關均要嚴厲打擊，社會亦要警惕。
他亦強調，政府會在行政主導下凝聚「愛國者治港」力量，「弘揚以愛國愛港核心、與一國兩制相適應的主流價值觀」，並發展經濟、改善民生、改善房屋問題及重視青年未來，指特區政府決心走在其他城市前列，冀打破土地房屋樽頸，敢於突破和建立自信，期望建立「令人引以為傲的香港」。
夏寶龍於「全民國家安全教育日」開幕典禮致辭時表示，遊行不是表達訴求的唯一方式，及後勞聯撤回遊行申請。李家超被問及會否產生「杯弓蛇影」效應，以及影響香港的表達自由，他回應稱同意「遊行的確不是唯一的表達意見的方法」，市民可透過電郵、信件、電話，以及經議員表達訴求。至於有團體撤回遊行申請，李家超則稱，任何公眾活動的組織者須確保活動合法、有秩序，以及不能影響其他人的自由及利益，若相關人士考慮過後再作決定，屬負責任的做法。
夏寶龍提及的「六個相信」：
- 相信特區政府及管治團隊能擔起治理香港的主體責任
- 相信愛國愛港力量會全心全意支持行政長官和特區政府依法施政
- 相信香港司法、法律界一定能擔起維護國家安全、捍衛香港法治的使命
- 相信香港是孕育機遇與財富的熱土和天堂
- 相信香港是全體居民的共同家園，會為維護香港和諧穩定出一分力、作一分貢獻。
- 相信廣大香港青年能擔起對香港、對國家的責任