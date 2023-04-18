總結夏寶龍訪港之行　李家超談未來工作先提堅定護國安 (17:55)

李家超表示，對夏寶龍提及的對香港的「六個相信」印象深刻，重申夏寶龍的信息清晰，包括提及不可忘記2019年「黑暴」兼「港版顔色革命」，稱現時社會仍有潛在風險，社會活動易被人「騎劫」，政府將堅定維護國家安全，亦不能對敵對、破壞力量放鬆，行政、立法及司法機關均要嚴厲打擊，社會亦要警惕。

他亦強調，政府會在行政主導下凝聚「愛國者治港」力量，「弘揚以愛國愛港核心、與一國兩制相適應的主流價值觀」，並發展經濟、改善民生、改善房屋問題及重視青年未來，指特區政府決心走在其他城市前列，冀打破土地房屋樽頸，敢於突破和建立自信，期望建立「令人引以為傲的香港」。

夏寶龍於「全民國家安全教育日」開幕典禮致辭時表示，遊行不是表達訴求的唯一方式，及後勞聯撤回遊行申請。李家超被問及會否產生「杯弓蛇影」效應，以及影響香港的表達自由，他回應稱同意「遊行的確不是唯一的表達意見的方法」，市民可透過電郵、信件、電話，以及經議員表達訴求。至於有團體撤回遊行申請，李家超則稱，任何公眾活動的組織者須確保活動合法、有秩序，以及不能影響其他人的自由及利益，若相關人士考慮過後再作決定，屬負責任的做法。

夏寶龍提及的「六個相信」：