東區醫院女病人倒斃殘廁已圍封　醫護會扶病人到廁所外　尋人方式各有不同 (17:05)

醫管局網站顯示，截至下午3時東區醫院急症室最長等候時間為逾8小時。本報記者下午2時許觀察發現，現場輪候的絕大部分為長者，急症室擺放至少20張病牀，部分病牀懸空，掛在牀上的名牌卻仍在。其間有病人服務助理向附近病人查詢「呢啲人（空牀）係咪走咗呢？」，旁邊婆婆點頭說是，該名助理隨後推走病牀，喃喃道「咁就冇㗎喇，唔會長期有人留位畀佢呀。」

有一名臥牀婆婆由家人陪同輪候，家人向醫護提出婆婆需如廁，有醫護回應稱「𠵱家唔好隨便畀啲人去廁所」，又問婆婆能否走路，其後該名醫護將病牀推至女廁旁，並協助婆婆落牀，其後婆婆自行進入廁所。

記者逗留約一小時，其間有約5次醫護人員尋找病人不果。醫護會先以廣播系統呼叫病人，如無反應便走到輪候區呼叫和尋找，尋找約一至兩分鐘便返回護士站，並再開咪呼叫多次。不過，醫護每次在輪候區找病人的方式略有差異，大多只有一名醫護找人，其中一次在男廁門外呼叫病人，「男廁有冇人？XXX（病人名稱）喺唔喺度？」，無人回應便離開。

東區醫院昨深夜公布，該名女病人前晚11時因發燒和咳嗽到東區醫院急症室求診，至昨早11時15分方獲醫生診斷並安排等候進一步檢查，職員於下午12時半先後於等候區及透過廣播系統呼叫病人名字均無回應，其後於下午約1時45分再透過廣播系統呼叫病人亦無回應。至下午4時半，醫護人員於急症室等候區殘廁內發現病人失去自覺，經搶救後於下午5時06分不治。