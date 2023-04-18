男護士涉以少女性感照要脅被控刑事恐嚇表證成立　自辯稱僅屬「講笑」 (15:20)

被告譚永東供稱2021年9月1日案發當日於Telegram與X聊天，期間他曾數次發送表情符號，以較輕鬆的語氣與X說笑。他解釋「連登見」是希望在對話中扮演「主導角色」，「吹吓水，冇其他意思」，又稱「成個對話都係講笑」 ，X亦無表現害怕，反而態度輕佻、隨意。被告重申，無想過公開X的性感照，或將其發布於連登。

至於涉案照片開啟了「即焚模式」，而被告仍然「留底」，他指是為了待二人正式見面時核對X是否「用假相」，判斷是否繼續與她接觸。他在盤問下稱無直接擷取X的性感照，以防對方知道，故他同年8月首次收到X傳來的照片時使用螢幕錄製功能。

控方指稱，被告稱開啟照片前不知其中內容，卻事先想好擷圖的方法，被告回應「留住先」，目的為吸引X繼續與自己聊天。控方亦指，事實上X在對話後期曾表達恐懼，何以覺得她態度輕佻。被告解釋，無特別留意X的語氣，每人的解讀亦不同。