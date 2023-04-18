趙家賢被咬甩左耳案被告申上訴許可獲批　官指刑期確值得斟酌 (14:50)

據悉，陳真向事主的賠償已於去年6月，經由民事訴訟達成，具體賠償金額分別約為，向趙家賢賠償190萬元、向溫浩倫賠償100萬元、向梁碧琪賠償75萬元、向梁瑩瑩賠償25萬元，以及相關訟費賠償。

申請人陳真（53歲），答辯人為律政司。陳真由資深大律師余承章、大律師容海恩代表。余提出，陳真已經向4名事主作出民事賠償，又指「如果橫蠻可以拖長司法程序」，故法庭值得思考應否就賠償給予求情比重，及賠償行為應否得到法庭鼓勵。

余認為，當時社會氛圍下，操普通話人士容易被人針對，陳真案發時被人罵「返大陸」繼而引發衝突；陳真患有反覆抑鬱症，其病況加上酗酒行為，因情緒而失去自控。惟原審法官在判刑時沒有考慮上述值得爭辯的因素。

律政司陳詞指，14年半刑期可能算高，但符合原審法官可以判處的刑期範圍內，加上有事主受到嚴重傷害，如趙家賢遇襲後縫了86針，斷耳未能成功駁回。律政司認為，案情指因輕微爭拗而用刀傷人，法庭需要在刑期上反映絕不容許上述行為。

法官聽畢雙方陳詞後，指出14年半刑期是否過重值得斟酌，批准上訴許可，但重申判刑應該超過10年，且案情嚴重及不能接受。