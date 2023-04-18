夏寶龍訪港未見地建會　梁志堅稱不失望　李家超：行程緊密須考慮人數及時間 (16:50)

梁志堅亦相信，夏寶龍「佢要知道嘅嘢，大約都了解」。梁被問到最想向夏寶龍反映甚麼議題，他指各界均冀香港盡快復甦，認為最重要「搞掂香港經濟」，相信「經濟好，地產自然好」。

特首李家超於夏寶龍完結行程後見傳媒回應指，夏寶龍在港行程緊密，不少行程最終都超時，故每次安排會面對象時，都要按實際人數及時間考慮。

再促撤辣 李家超：「辣招」仍然適用

梁志堅又再度建議政府撤回樓市「辣招」，形容「辣招」屬「阻住地球轉」、「名存實忙」，亦影響政府招攬人才，「人才都要買樓，（保留「辣招」）咁你啲人點來啫」。梁志堅相信，按目前市况，樓價不會於「撤辣」後急速反彈。

梁志堅亦被問及明日大嶼、北部都會區兩項土地供應計劃，形容政府有想辦法紓緩土地資源緊張屬好開始，又強調政府與地產商是各自做好自己，稱「政府做不到嘅嘢，我哋也冇辦法，唔可以左右政府」。至於簡約公屋，他期望政府能真正做到在承諾年限內釋放土地。