初選案｜趙家賢指「墨落無悔」聲明書未反映各陣營意見拉扯　旨在施壓 (12:48)

案件今踏入第45天審訊。代表黃碧雲和林卓廷的辯方大律師一度引用「墨落無悔」聲明，問及民主派內部就否決預算案的分歧。惟法官陳慶偉認為，儘管不同陣營持不同意見，他們最終仍達成共識。辯方表示有保留後，法官直言不會在庭上勸說辯方，此議題可以留待書面陳辭處理。

趙家賢另表示，留意不到有相關文件或清晰談及在協調會議如何達至共識的做法，他稱不同光譜民主陣營在會議「都好比面戴耀廷、都對區諾軒好信任」，戴就細微爭議事項會提出建議，與會者沒太大異議。法官又要求釐清錄影會面謄本，庭上播放片段，趙當時指在協調會議，何桂藍、岑敖暉等人士「叫做比較vocal啲」。

聆訊另一焦點落在衛生服務界初選。辯方展示該界別的協議文件，列明民主派立會過半後會積極運用權力否決預算案。辯方問到，該界別沒有召開協調會議，為何戴耀廷可以草擬文件。趙家賢表示，戴自言曾與潛在候選人聯絡和溝通，「好似做shuttle mediation，穿梭調解咁」，負責與不同持分者商討。

法官李運騰關注，衛生服務界沒有舉行任何會議和選舉論壇，究竟舉辦初選有何意義。趙家賢解釋，該界別的議席多年來由民主陣營贏取，前議員李國麟來自溫和務實的香港護士協會；惟在2017年（應為2016年）的選舉委員會界別分組選舉，護協和相關業界組織失去原本的30個選委議席，改由「行得前少少、支持民主光譜」的醫護界人士全取30席。

趙家賢表示，較進取一派認為李國麟政見保守，加上2019年反修例運動衍生新的工會，衛生服務界的勢力版塊開始轉變。趙表示，較進取一派取得上風後，但仍主張界別要團結一致，只推出一人參與正式立選，所以倡議舉行初選。