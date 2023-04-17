議員促交代抵港「高才」從事行業 孫玉菡承諾跟進 (23:58)

高才通去年底推出，政府早前回覆特別財委會質詢透露，入境處上月1日起要求有工作經驗的高才通申請人須申報職業所屬界別以分析。獲批高才通申請人可帶受養人來港，周小松亦要求政府公布申請人來港家庭成員的學歷和年齡等資料。

另外，實政圓桌田北辰提到童樂居虐兒事件有34名員工被起訴，機構、員工和高層在事件均有責任，但關注負責巡查的政府部門和巡查者有否責任，要求交代如何追究及有否啟動懲罰機制。孫玉菡表示，社署第一期兒童住宿照顧服務檢討已汲取童樂居事件經驗，改變以往傳統巡查模式和改動指引，如引入科技、翻查閉路電視片段，又稱公務員是按當時適用的指引巡查。

田北辰追問制訂巡查指引的人有否責任，孫玉菡稱當時訂立指引有基礎，巡查社福設施有一定規矩，但童樂居事件反映原有方法需改進。田北辰質疑是否公務員跟足指引就毋須懲罰，稱幼童不懂說話，質疑為何以往制訂指引的人會認為僅派人到場有用，理應有常識翻查閉路電視片段，又說花如此多錢訂立指引並聘請公務員執行，金錢要用得其所。孫玉菡重申有情况發生後應面對現實而改變，但相信大多數公務員盡忠職守。