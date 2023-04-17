廣華醫院新大樓月底啟用　面積增2.6倍兼鋪5G網絡　5.31遷至新急症室 (19:11)

第一期新大樓樓高17層及設兩層地庫，總樓面面積為約14.5萬平方米，其中急症室面積將增加2.6倍至6400平方米，並增設40張急症病牀及流感徵狀隔離區域。鄧錦成相信可減低病人輪候時間，又稱部分非緊急病人以往需時等候上病房，日後可改為短暫入住急症病房觀察多一段短時間，如血糖突然飆高的糖尿病患者可入住至血糖穩定。

另外，廣華醫院原本有56張隔離病牀，新大樓將增至逾60張，有需要時可將其他病牀轉為負壓，最多能提供逾150張隔離病牀。

新大樓亦加強日間治療服務，設有骨科、內科、外科及婦產科等日間治療中心。廣華醫院骨科部門主管黃淦剛稱，以骨科日間治療中心為例，舊院原本僅200平方米及設一張病牀，「同一張牀做晒術前評估、洗傷口、超聲波等」，新中心則增至700平方米並增設一間日間治療病房，內設10張病牀。

新大樓將鋪設5G網絡，成為醫管局轄下第一間全院提供5G網絡服務的醫院，除了方便市民使用，更可應用於遙距醫療及遙距手術、支援中央指揮中心及電子化系統。

廣華醫院目前正籌備第二期重建工程向立法會申請撥款，預計今年下半年展開第二期拆卸及下層結構工程，完成兩期重建後樓面面積將增至27.2萬平方米，較原本11.4萬平方米增逾一倍。