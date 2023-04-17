涉謀殺案還押173日後獲撤控　巴裔漢入稟向警索償 (19:03)

原告為Khan Asaf Nawaz，今有律師代表，並選擇出庭作供；被告為警務處長。警方代表律師盤問下，原告稱，他除涉案保安員一職外，另有一份夜班工作，而案發當晚他在當值，這點可由其同事作證，但對方最終因害怕警方而沒有出庭給予證供。另外，警方亦未曾檢取他工作場所的閉路電視片段。

警方一方又指，原告獲撤控後仍可找到新工作，可見其生計無受影響。他則指填寫申請表格時往往需提供刑事定罪紀錄，事發後其名字於媒體上曝光，與太太同面對「重大家庭問題」。

翻查資料，原告2016年某日上班遲到遭同事舉報，其兩名孖生胞弟為報復，於同年情人節晚上，不斷腳踢及掌摑該舉報者，令他多處受傷致死。原告的孖生胞弟及一名負責「睇水」的同鄉承認一項誤殺罪，被判5至10年監禁。原告2018年曾入稟區院，指他因遭還押而蒙受巨大損失。