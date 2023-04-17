理大外衝突12人審前認罪　控方指明知有暴動仍留現場破壞社會安寧 (18:56)

12名認罪被告為20歲陳浩漁、21歲禤曉諾、19歲黃雅穎、25歲李沛珊、29歲溫皓忠、21歲譚俊輝、22歲謝兆龍、20歲馬健文、25歲梁錫俊、23歲陸偉恒、19歲鄭梓顥及28歲林浩陽。他們承認於2019年11月17日至18日期間，在香港理工大學及漆咸道南與暢運道一帶參與暴動。各人另分別被控的蒙面、管有物品意圖摧毁或損壞財產罪及沒有遵從要求出示身份證以供查閱罪，獲准存檔法庭。

承認案情指，該年11月17日晚上7時開始，大批示威者集結於暢運道天橋與警方對峙，不斷投擲汽油彈和雜物，期間警方曾警告眾人散去，惟不得要領。翌日清晨5時許，警方向集結人士發射水炮車驅散和推進，部分示威者退回校園內，但其中20人以汽油彈焚燒大學入口，最終各認罪被告在科學館道近暢運道交界被捕。温皓忠遭制服時曾揮動錘仔攻擊警員的頭部；譚俊輝亦有作激烈掙扎。

不認罪6人為24歲盧芊蓓（又名盧可文）、23歲鄺小凡、21歲柯仁龍、32歲陳俊榮、21歲吳日軒及25歲黃文浩，審訊明續。