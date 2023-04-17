初選案｜趙家賢稱辦初選時角色如「選管會主席」　指林卓廷代表無提反對「攬炒」僅表關注 (18:21)

趙家賢於2021年7月與警方錄影會面，表示「墨落無悔」聲明出台後，溫和民主派擔心會得失支持者，逼使部分人簽署戴耀廷起草的共同綱領。趙今午表示，不會以「唔制」字眼形容傳統民主派拒簽綱領，改稱他們有許多關注和顧慮。

根據謄本，趙家賢供稱林卓廷的代表曾在協調會議表明反對「攬炒」，故趙深信新界東參選人「肯定會有」談及否決權的綱領文件。辯方在庭上播放會面片段，顯示趙的真正說法是「肯定唔會有」綱領文件。趙確認謄本字眼有誤，笑言警方外判的謄寫公司經常出錯。

趙家賢亦提出要更改謄本其中一句，將林卓廷的代表反對「攬炒」，改為林卓廷的代表就「無差別」否決預算案表達關注和顧慮。趙解釋，該代表沒有像區議員司馬文一樣清晰反對否決預算案，僅提出疑問，指「如果要完全『無差別』否決預算案的話，民主黨關注起醫院、學校個啲，咁又反對啊？」身處被告席的林卓廷聞言面露驚訝，表示「吓？」

趙家賢透露，司馬文當時為公專聯主席，公專聯曾提名前財政司長曾俊華參選特首，亦主張與政府商討細節，「商界、中小企對於否決預算案，係完全覺得係好詫異」。聆訊明（18日）續。