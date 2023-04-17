童樂居虐兒案30歲員工涉強行餵食、掌摑幼童判囚逾1年　屬同案認罪被告刑期最重 (18:15)

被告郭愛萍（33歲）被控於2021年11月20日至12月19日期間，在童樂居故意襲擊及虐待6名年齡少於3歲的幼童，行為包括強行餵食、腳夾幼童掌摑、膠蓋拍打及推幼童撞向石屎牆等。

裁判官引述辯方求情指，案發時童樂居值人手緊張，被告因經驗不足才犯事，對於自己不守工作規則感到慚愧，向受影響幼童表示歉意。被告事後轉行做文員。

裁判官判刑指，涉案幼童有別於一般幼童有父母依杖訴苦，被告對他們而言是重要角色。即使聲稱要阻止幼童作出傷害自己的行為，亦不必手法粗野。法庭對於機構的人手問題不予置評，而被告理應專業地不受任何事影響，但她放棄了操守，以暴力懲罰幼童，部分情節中更是針對幼童頭部施襲，如令他們頭部撞倒石屎牆或地墊。

裁判官續指，被告強行張開一名男童口部、推他頭部以餵食，不顧男童有咬傷舌頭及咽親風險外，行為具侮辱性，將人視為生畜看待；在其他幼童面前施行虐待，致另一名幼童模仿下用手指篤受害幼童的臉部，反映被告行為會扭曲幼童的價值觀，認為暴力只是玩耍，此非社署期望的教化目標。惟考慮被告認罪及總刑期原則下，就6罪共判囚8個月18個星期，換算逾1年刑期。