律師行女文員涉理大突圍囚52個月　涉另案加監兩年 (16:18)

被告方穎雯（現年28歲）修讀養和醫院護理高級文憑，曾短暫任學護，她於科大化學系畢業後，在律師行任職文員。

對於辯方求情時一度要求，法庭判刑應只考慮被告在暢運道參與暴動，但法官謝沈智慧在判刑時指出，案發當日下午約1時半，100名示威者嘗試從理大正門、暢運道突圍而出，並組成傘陣防線，向警員射箭、投擲汽油彈和磚塊，直指他們猶如訓練過的軍隊。

法官續指，被告連同18人暢運道突圍而出而被捕，過程雖只有一小時，不能忽視她之前已在理大內，而2019年理大衝突歷時長達7日，是本港歷來最大規模、最暴力的暴動，事件中警方共拘捕1200人，其中700人被登記了身分證，多名警員受傷、財物損毁維修費極大，交通樞紐被阻、全港停課。

法官直斥示威者目無法紀、挑戰警方的權威及法治，認為量刑起點應定為監禁6年，加上被告參與尖沙嘴警署暴動獲保釋後再干犯本案，加刑多半年，除了認罪獲刑期扣減外，無其他減刑因素，最終將判刑定為監禁52個月，其中24個月分與被告之前案件判刑分期執行。