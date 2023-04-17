8人涉金鐘衝突認暴動分囚28至34個月　官斥出師無名　危牆下「頭破血流」亦與人無尤 (14:49)

練官判刑指，本案示威者大多穿黑色衣物，他們撬起路面磚塊，又以巨型橡筋向警方投擲汽油彈和設路障，互相合作，並非即興或完全無計劃下發生。練官估計，整場示威的參與人數逾千人，雖無證據顯示各被告曾與警方作直接肢體衝突，惟他們不斷呼叫侮辱性口號和使用具殺傷力的武器，警方無受傷只因為他們有充足裝備，並非示威者行使暴力時有所保留。

練官續指，涉案地點高樓大廈和政府建築物林立，對峙期間交通停頓，不難想像對市民造成不便、不適和不安，政府事後亦須花費大量公帑清理路面和修復，破壞本港引以為傲的和平聲譽。練官稱，本案被告均十分年輕，一直循規蹈矩，有正當職業和理想，最終因一些人推波助瀾而把持不住，但同時寄望他們日後改弦易轍，不會因案帶來太大的人生限制。

練官以監禁48個月為何狄恆（23歲）、霍文聰（24歲）、黃梓傑（22歲）、岑璟禎（22歲）及賴駒馳（22歲）的量刑起點，他們獲三分之一認罪減刑，判囚32個月，其中黃梓傑再因個人情況減刑4個月，他囚28個月。羅康傑（23歲）、陳和睿（23歲）及陳恩富（30歲）的刑責較高，適合以50至51個月為量刑起點，羅囚33個月，其餘二人入獄34個月。