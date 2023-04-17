初選案｜趙家賢稱無規則或投票釀共識　多由戴耀廷親身闡述及游說 (14:23)

均為民主黨的黃碧雲和林卓廷由大律師沈士文代表，趙家賢在沈的盤問下稱，組織方沒有召開跨區協調會議，因應各區情况有別，提名表格上列出參選人確認支持協調會議共識等，是綜合而言撰寫；雖然如此，戴希望各區達至統一。

趙同意黃、林所屬的新東和九西選區就運用否決權有不同版本的協調共識，法官李運騰遂問，趙作為民主黨成員，黨內有否商討在35+計劃同意甚麼事宜？趙自言當時是東區黨團召集人兼區議員，並非民主黨中央委員，以他的權限，知道民主黨同意參與初選。

趙指，初選組織方並無訂立規則去和參選人達成共識，亦無書面或口頭談及會以投票達至共識。趙對此沒提出建議，他稱知道戴耀廷曾到美國哈佛大學修讀「調解界殿堂級課程」，戴分享調解的客觀準則和操守，故趙真誠相信戴會採用調解員的促進做法，例如制定會議規則和共同基礎。惟趙後來留意到戴在會議無應用到調解做法。

李官追問，各區分歧如何解決？趙指出，來自不同光譜人士的意見可謂南轅北轍，戴耀廷在會議期間透過邀請他們闡述想法而互相理解，會後戴也有私下游說部分人士，「佢揸住架Mini Cooper周圍走」，以及出席飯局。