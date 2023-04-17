首批83名大灣區醫護來港　范鴻齡形容屬英才懂中英雙語　醫管局將派人赴澳洲招人才 (14:17)

范鴻齡表示，希望未來人才交流計劃能逐步擴充規模，他以護士為例，本港和廣東省衛健委協商兩年內總共有300名廣東省護士將來港，預計年底另有約100名護士抵港。他強調來港護士經粵方精選，屬「英才」，最長有超過20年經驗，平均亦有8年經驗。至於受到關注的語言問題，范則強調「來香港呢一批中文又可以，英文又可以」，相信不會出現太大問題，又說部分護士屬麻醉科，較少機會與病人溝通，抵港護士將接受理論及臨牀培訓。

廣東省衛健委代表楊波表示，今次廣東省醫護來港，醫生的交流時間為1年，護士則為10個半月，強調醫護均為廣東省各醫院的「骨幹」，相信在語言和技術方面都可以勝任在港工作，冀能透過今次計劃，加深粵港兩地在醫療衛生領域的學術交流、人才培養等方面合作，共同促進大灣區醫療技術水平。

另外，醫管局早前赴英國，超過100封有條件聘書，了解到截至昨日，已有20幾名醫生簽約，其餘的正在考慮，局方亦已安排專隊，逐個個案跟進，相信「英國方面今次應該都會有啲成績」。他又說，預計醫管局今年6月份將安排專隊前往澳洲招攬人才，亦正構思環球計劃，全球招聘人才。