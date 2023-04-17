消委會︳少年花9萬買虛擬道具險不獲退款　消委會倡引入監管機制 (13:20)

投訴人沒有為13歲兒子的智能裝置帳號安裝家長監控功能，其後發現他花費約9萬購買加強增強角色戰鬥力的道具，當中有約5.9萬是使用電子支付工具、透過應用程式商店平台購買；3.1萬是直接於手機遊戲中購買。電子支付公司稱，服務協議註明，未滿18歲的用戶若同意有關協議，代表已促使父母注意相關內容，父母將被視為已閱讀及同意協議條款，公司不會就未成年用戶於使用服務時遭受的任何損失負責，故未有安排退款。在消委會調停下，商店平台作特別處理安排退款；手機遊戲公司亦全數退款。

消委會總幹事黃鳳嫺說，由於個案涉及多個平台及公司，處理時十分複雜，加上各公司本身有其服務條款，故投訴人最終獲退款屬十分幸運。她提醒家長不要調以輕心，考慮為子女的智能裝置帳號設定家長監控功能，例如就使用時間設限、下載程式或購買時需經家長批核，避免子女過度消費。

研究及試驗小組主席譚鳳儀就建議政府引入監管機制，參考其他地方經驗，例如就未成年人玩網絡遊戲的時段及時間設限，或設實名註冊等，並充分諮詢業界的意見，相信不窒礙電競業的發展。