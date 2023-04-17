裝修工胸痛猝死案　死因庭裁定死於自然　官冀家屬釋懷 (12:49)

事主呂培常（終年52歲）的家屬，以及時任法國醫院醫生的朱琦昌，並列與案有利害關係者。裁判官何俊堯今總結證供指，朱琦昌供稱於2019年12月17日，曾替求診的事主量度心電圖，但因事忙沒有寫入病人紀錄，陪審團可以考慮是否接納其解釋。此外，朱供稱事主一開始同意於法國醫院留醫，後來知悉單人病房每日收費3900元就拒絕入院，朱的助理提醒事主可以召救護車。惟何官指，朱的病人紀錄沒有相關內容，有關說法亦與事主妻子楊婉綠的供辭不符。

何官引述專家證人、律敦治醫院副顧問醫生羅溢章指，事主的死因是急性心肌梗塞致心臟停頓，導致多重器官衰竭。何官強調，死因庭不是「搵出錯處、搵人疏忽」的地方，並非旨在探討醫生的責任問題；陪審團應先考慮事主是否死於自然，假設無法裁定死於自然，可以作出存疑裁決。

五人陪審團退庭商議後，一致裁定事主死於自然，並無作出建議。何官感激事主家屬一直參與研訊，寄語他們透過研訊披露的證供，可以找到想要的答案，「希望你哋唔好太難過，早日釋懷」。