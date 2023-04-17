消委會︳超市糧油貴半成　牛油售價升15%　罐頭較疫前貴逾3成 (12:47)

消委會調查採用3間大型連鎖超市AEON、百佳及惠康收錄的電子掃瞄數據，計算貨品的平均售價，發現調查貨品的總平均售價升幅，高於同期的綜合消費物價指數的升幅，亦是自2013年以來錄得的最大升幅。當中牛油總平均售價升15.4%，荼包售價升11.7%，芝士則升10.2%。

若將調查貨品分為13大類，以「糧油食品」升幅最高，當中食油組別內7款樣本平均售價均有上升，由5.2%至21.6%不等；食米組別平均售價就上升1.3%。其次為「雜糧/調味」大類，升幅為4.8%，當中以「穀類早餐」及「沙律醬/意粉醬」升幅最高，均升6.2%。

部分貨品大類平均售價有下降，以「酒類飲品」跌幅最大，達3.1%，其中「葡萄酒」總平均售價下跌5.1%；「個人護理用品」大類的總平均售價亦下跌2%。

另外，消委會透過「網上價格一覽通」收錄的網上超市貨品售價，比較15組共80項貨品於疫情前後的平均售價，即2019年至今年3月的價格變動，發現多類罐頭食品的總平均售價於疫情前後的3年間上升逾3成，其中「罐頭蔬菜/水果」 升價格39%、「罐頭湯」升35%，「罐頭魚」及「罐頭肉」亦分別升32.6%及32.2%。

消委會料罐頭食品加幅與疫情儲糧有關

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀認為，超市貨品整體加幅不理想，部分貨物加價與俄烏戰爭有關，舉例指烏克蘭是葵花籽油的主要出口國，因戰爭影響出口，繼而導致其他食油價格亦上升。她稱部分貨品未能解釋加價原因，如牛油及芝士的供應商不能具體說明，消委會分析受物流、原材料成本上升等一籃子因素影響。

對於罐頭食品價格上升，譚鳳儀稱以往罐頭加幅較不明顯，形容情況奇怪，相信是因為疫情期間，不少家庭因應居家抗疫和限聚令措施，需要大量儲糧，需求增加而影響產品價格。 她稱，生活必需品是市民大眾日常生活的基礎，而經濟全面復蘇需時，認為商戶和超市集團在調整價格時應保持克制，又提醒消費者購物前應貨比三家。