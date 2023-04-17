合資格者可按先導計劃續於港大深圳醫院接受資助診症　政府將研推展至大灣區與否 (12:02)

醫衛局於文件交代，港大深圳醫院截至今年2月底已為近1.32萬名病人安排逾6.56萬次診症預約，當中超過5.45萬人次已就診，該計劃涉及總開支約為港幣3150萬元。文件提到，醫管局曾於2021年5月就特別支援計劃作中期檢討，結果顯示參加的病人普遍滿意港大深圳醫院所提供的服務，並主要關注處方藥物的差異和醫療紀錄跨境互通的限制，大致支持推行該計劃，並希望提高資助額、擴大服務範圍、覆蓋大灣區更多城市。

先導計劃將沿用現行特別支援計劃服務範圍、框架和安排，每名合資格病人帳戶會獲存入人民幣2000元，使用期至明年3月31日，超出資助額的費用須由病人直接向港大深圳醫院繳付。現時參加特別支援計劃的病人如有意參加先導計劃，會獲安排過渡，無意參加者亦可按需要獲安排在港繼續接受醫管局服務。

文件指出，先導計劃有助當局研究香港與內地全面通關後，醫管局和港大深圳醫院服務使用情况及其對本港公共醫療系統影響，從而分析和評估先導計劃後續發展，包括服務範圍及擴展至其他大灣區醫院的可行性，並須考慮服務提供者臨牀質素及與香港聯繫。