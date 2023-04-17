消委會｜全部枸杞子樣本皆含重金屬　逾7成檢出除害劑 (12:05)

消委會在去年8月至9月從超市、藥房、食物零售店等地方搜集了27款乾枸杞子樣本，以重量計算每100克為9元至64.3元。所有樣本經基因檢測，均為寧夏枸杞，全部樣本均檢出β-胡蘿蔔素、維他命C、鐵質、銅、鋅。不過測試結果顯示，21款樣本檢出重金屬鉛、全部樣本皆檢出鎘。另外，2款樣本檢出砷、3款檢出鉻。當中「尚品」和「御品皇」枸杞子樣本分別檢出每公斤0.284毫克和0.29毫克鉛，接近經轉換系數後的規例上限，消委會指，已將有關資料轉交食安中心跟進，而由於有研究顯示經飲食慢性接觸鉛，可影響兒童的神經發育和智力發展，亦會影響成人血壓的收縮壓，故建議應盡量避免攝入。

測試結果亦顯示19款樣本含除害劑，涉及14種除害劑，有4款樣本同時檢出5種或以上不同的除害劑，其中「哈特」枸杞樣本檢出7款除害劑，「東方紅」、「華潤堂」、「FRESH」則檢出5種除害劑。

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀指出，混合使用除害劑有機會因為「加乘效果」而產生「雞尾酒反應」，解釋稱每一種重金屬都有一定危害，「1加1大於2嘅可能性都唔低，當7種除害劑同時使用，或會大於7」，又說現時世界各地對「雞尾酒反應」仍未有定論，但仍期望業界採用良好農業規範，減少使用除害劑等化學方法，以減低對人類及生態環境的危害。

譚鳳儀亦建議，消費者在進食枸杞子前先用水清洗，並用冷開水浸泡15至20分鐘，以除去食物表面殘餘的有害物質，降低健康風險。