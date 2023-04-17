消委會︳變頻式窗口冷氣機較定頻式省電27％　8款樣本製冷量低於聲稱 (11:16)

消委會測試13款變頻式與定頻式的淨冷型「匹半」窗口冷氣機，其中10款為變頻式、其餘3款為定頻式。消委會測試發現，8個樣本製冷量較其聲稱數值低，當中「樂信牌」、「美的」及「開利」吻合程度較差，量得製冷量較其聲稱分別低4.0%、4.3%及5.7%，其餘則為「格力」、「惠而浦」、「樂聲牌」、「LG」及「日立牌」，分別低0.2%至2.9%。

另外，標示為1級能源標籤的「樂聲牌」及「樂信牌」，被量得能源效率只相當於2級能源效益級別。有關品牌的數值差異仍在強制性能源效益標籤計劃及國際慣常做法容許的公差範圍，沒有違反相關要求，但消委會認為，消費者普遍期望廠商做好品質監控、實際製冷量與其聲稱量相約，已將測試結果通知機電工程署。

現時國際上普遍以「製冷季節性表現系數」（CSPF）表達冷氣機的製冷能源效率，數值愈高，代表製冷能源效率愈高，即更省電。測試又發現，13款樣本的CSPF數值介乎3.106至4.937，其中數值最高為「珍寶」，最低為「富士電機」，推算出數值最高樣本較最低的全年共省電37.1%；全部變頻式樣本的CSPF數值都較定頻式樣本高，10款變頻式的CSPF平均值為4.331，3款定頻式的CSPF平均值為3.163，推算出變頻式平均較定頻式節省27%電力。