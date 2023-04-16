時隔3年搶包山今年復辦　有選手稱疫情影響狀態 (18:42)

攀山及攀登總會教練廖嘉華表示，這次訓練主要傳授基本安全訓練，並與選手分享爬包山的竅門。相隔3年再舉辦搶包山比賽，他認為選手表現未如以往理想，「體能差的人多了，（部分選手）純粹是參與」，但強調只要多參賽，積累經驗，就可摸索到進步的方法。他續補充，搶包山作為香港傳統盛事，希望來者都可以享受其中。他又說，今年海外參賽者人數增加，或與旅發局宣傳有關。

九屆「包山王」得主郭嘉明表示，3年後再登包山架感到有些陌生，盡管疫情期間保持訓練，但體力已不及之前。被問及有否信心再度奪冠，他笑言抱平常心，「始終贏過，也試過落敗，最好保持平常心，不要太大壓力。」他說，選拔賽前會加強訓練向上攀爬及下山技巧，亦會練習防墮裝置的操作技巧。

上屆「包山后」龔子珊表示，對比賽感到緊張，「疫情不多不少影響狀態」，但會盡力而為，發揮出訓練成果。她又形容今年比賽氣氛熱烈，個人將會沿用過去經驗，直言希望再次奪得「包山后」，「以往覺得入圍已經完成目標，上一屆做到包山后，當然希望繼續蟬聯這個包山后名銜，所以對自己會有要求。」

「包山嘉年華2023」活動於今日起至5月27日在長洲北帝廟遊樂場足球場陸續舉行，4月30日將舉行「搶包山選拔賽」，並於5月26日舉行壓軸項目的搶包山決賽。大會今年亦邀請長洲社團參加接力邀請賽。