以假身分登記大量電話卡轉售詐騙集團　警拘4人檢6.5萬張SIM卡 (17:13)

電話卡實名登記制在今年2月24日全面實施，警方首次發現有犯罪集團使用虛假身分大量登記電話卡，其後轉售予詐騙集團行騙。警方網絡安全及科技罪案調查科昨（15日）展開名為「彰義」的拘捕行動，成功瓦解一個利用虛假身分證明文件在網上進行電話儲值卡實名登記的犯罪團伙，以涉嫌「使用虛假文書」等罪拘捕4人，包括集團骨幹。
警方網絡安全及科技罪案調查科（科技罪案組）警司譚威信表示，警方本月初接獲情報，稱懷疑有人利用虛假身分證資料，大量進行電話儲值卡（SIM卡）實名認證。調查顯示，集團成員購買大量SIM卡，並在電訊商網站以虛假身分證明文件登記SIM卡，透過名為「貓池」的電話數據機連接到網上中介平台，提供代收一次性密碼，協助他人開納社交平台帳戶以賺取利潤。行動中，警方檢獲95部電話卡數據機、29部電腦，6.5萬張SIM卡等，警方估計每張SIM卡可獲利10至20元不等，並相信集團非以單一途徑購入SIM卡及涉案工具。據悉，相關SIM卡全部透過網上登記。
警方分別在長沙灣、秀茂坪工廈及住宅單位以「使用虛假文書」罪名拘捕3名本地男子，並以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名印尼籍女子，他們年齡介乎24至35歲。被捕男子報稱無業，當中至少兩名屬骨幹，涉大量購買SIM卡；據悉被捕女子為家庭傭工，疑曾與騙案事主接觸。警方相信被捕人透過以虛假身分作電話儲值卡實名登記，便利犯罪份子獲取一次性驗證碼去開設社交媒體帳戶，再利用帳戶發放釣魚短訊予市民，繼而進行與投資、網戀及購物等相關騙案。
據了解，集團去年三月開始運作，共登記至少7387張SIM卡。初步調查顯示，部分電話號碼已被詐騙集團利用進行詐騙活動，當中3宗發生於元朗、柴灣及長沙灣的購物騙案疑與涉案集團有關，涉約1.6萬元。