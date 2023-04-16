以假身分登記大量電話卡轉售詐騙集團　警拘4人檢6.5萬張SIM卡 (17:13)

警方網絡安全及科技罪案調查科（科技罪案組）警司譚威信表示，警方本月初接獲情報，稱懷疑有人利用虛假身分證資料，大量進行電話儲值卡（SIM卡）實名認證。調查顯示，集團成員購買大量SIM卡，並在電訊商網站以虛假身分證明文件登記SIM卡，透過名為「貓池」的電話數據機連接到網上中介平台，提供代收一次性密碼，協助他人開納社交平台帳戶以賺取利潤。行動中，警方檢獲95部電話卡數據機、29部電腦，6.5萬張SIM卡等，警方估計每張SIM卡可獲利10至20元不等，並相信集團非以單一途徑購入SIM卡及涉案工具。據悉，相關SIM卡全部透過網上登記。

警方分別在長沙灣、秀茂坪工廈及住宅單位以「使用虛假文書」罪名拘捕3名本地男子，並以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名印尼籍女子，他們年齡介乎24至35歲。被捕男子報稱無業，當中至少兩名屬骨幹，涉大量購買SIM卡；據悉被捕女子為家庭傭工，疑曾與騙案事主接觸。警方相信被捕人透過以虛假身分作電話儲值卡實名登記，便利犯罪份子獲取一次性驗證碼去開設社交媒體帳戶，再利用帳戶發放釣魚短訊予市民，繼而進行與投資、網戀及購物等相關騙案。

據了解，集團去年三月開始運作，共登記至少7387張SIM卡。初步調查顯示，部分電話號碼已被詐騙集團利用進行詐騙活動，當中3宗發生於元朗、柴灣及長沙灣的購物騙案疑與涉案集團有關，涉約1.6萬元。