梁君彥：夏寶龍滿意立法會表現　未提23條立法 (15:48)

夏寶龍今日在立法會逗留2個多小時，先與一眾議員在會議廳交流1個多小時，其後在宴會廳午宴。至下午2時許離開。會上有多名議員發言，包括新民黨葉劉淑儀、民建聯李慧琼、工聯會黃國、經民聯盧偉國，以及廖長江。梁君彥會後表示，如果沒有國安法或「愛國者治港」，「我諗任何特首都唔夠膽安排呢個交流」，他在會面期間形容立法會會議廳見證香港最黑暗時刻，而現時立法會能履行其應有的責任。他透露，有80多名議員出席會議，少數人因病及不在港缺席。他又說，不會透露夏寶龍於會上所說的話，但認為在愛國者原則下，以行政長官為首，都應盡量以優質民主支持政府繼續施政。

會面時有份發言的民建聯議員李慧琼就引述夏寶龍稱，他一直想來立法會「走一走」，但早前因工作及疫情關係未能找到合適機會，他一直留意立法會工作，鼓勵議員團結一致，做好憲制底下角色。她又說，交流時感到夏寶龍的關懷和對立法會的關心，會上向夏寶龍反映行政立法關係改善、重要條例獲得通過，期望日後以更多方式與政府交流，在政策蘊釀期亦可表達意見。

身兼行政會議召集人的新民黨議員葉劉淑儀就形容，今次是歷史性交流、撥亂返正的里程碑，亦令她反思為何以往中央官員到立法會交流寸步維艱。她在會上發言時稱，今屆立法會每名成員均認真審批議案，認為議會恢復尊嚴、秩序、效率，指出香港應走好自己的民主路。

新思維狄志遠表示，會面時有舉手爭取發言，本來打算表達冀社會復和及落實普選，對於未能發言感到遺憾。

立法會議員在會議廳見夏寶龍期間，需要將手提電話鎖在會議廳外的儲物箱，並需要佩戴口罩。