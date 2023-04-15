3司長出席國安教育主題講座　林定國稱目標培育在港中國人成護國志願軍 (20:41)

林定國表示，希望每個人都「自動自覺」尊重和遵守國安法律，形容這是作為中國人的應有之義，是理所當然、不言而喻的份內事。他又説，要培養市民大眾維護國安的自覺性，同時應向大眾清楚解說香港國安法律如何符合一般法治原則，不會違反基本人權自由，舉例稱《港區國安法》第五條堅持法治原則，如需要假定無罪等。

政務司長陳國基則斥責美國打壓香港商貿科技發展空間的動作不斷，並持續濫用長臂管轄威嚇香港愛國愛港力量，強調在當前國際形式下，美西方國家不會停止干預滲透，扶植反中亂港勢力，抹黑香港「一國兩制」。特區政府應實踐良政善治、融入國家發展大局，並擴展國際合作空間。同時，特區政府會全力加強愛國主義宣傳教育及說好香港故事。

財政司長陳茂波稱金融、網絡是沒有硝煙的戰場，對防範「黑天鵝」和「灰犀牛」不能掉以輕心，並認為「引導輿論」在金融安全、網絡安全方面的工作非常重要，同時要做好宣傳教育、建立風險監測和預警的機制、做好應對預案、處理問題的行動要快並準，亦有跨部門溝通合作，並在平常時期進行演練，進行定期和不定期的實地巡查和壓力測試。

正在外訪的財經事務及庫務局長許正宇，以視像致辭，提及眾籌活動規管，指上月結束爲期3個月的公眾諮詢，共收到60份意見書及回應，現正考慮收到的意見，以進行下一步的立法及其他工作，冀能建立防範眾籌活動危害國家安全的「防火牆」，同時便利正當的眾籌活動有序地在香港進行，保障公眾利益。

另外，創新科技及工業局局長孫東亦指出，構建安全穩定的網絡環境，是創科發展的先決條件，期望在政府和社會各界的努力下，提升業界及公眾網絡安全的意識及防禦能力。