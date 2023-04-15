林世雄：香港機場蟬聯全球最繁忙國際貨運機場 指佳績得來不易 (20:16)

翻查國際機場協會過去10年相關調查報告，本港機場貨運量除了在2020年新冠疫情開始的一年下跌至屈居第二外， 其餘年份均排名全球第一。至於客運量，2013年至2018年本港機場亦排名全球前十，2013、2014年排第10，2015年至2018年排第8，期間客運量平均每年約7000多萬，至2019年客運量雖仍有約7142萬，但已跌出十大，僅排名第13，自此至今未重返全球前十水平。據機管局資料，去年全年本港機場客運量僅為565.4萬，不及疫前2019年一成。

林世雄在網誌集中談及本港機場貨運發展，他引述研究，稱香港機場整體收費普遍低於國際及亞洲多個樞紐機場，機管局會留意市場發展，確保本港機場收費具競爭力。他又指，機場南貨運區已預留土地支持轉運、跨境電子商貿及高價值溫控空運貨物發展，阿里巴巴旗下物流公司「菜鳥網絡」牽頭的合資公司於機場興建的高端物流中心，料今年竣工後每年可帶來額外約170萬公噸航空貨運量。