保安局及多個紀律部隊「全民國家安全教育日」舉辦多項活動 加深市民對維護國安認識 (18:03)

今日上午，保安局及轄下紀律部隊於香港警察學院聯合舉行升旗儀式，政務司長陳國基為儀式主禮。升旗儀式由警察樂隊的表演揭開序幕，紀律部隊儀仗隊、紀律部隊青少年團隊及青少年制服團體步操進場，警察護旗方隊繼而進場進行升旗儀式，現場奏唱國歌。升旗儀式全程在港台電視32以及保安局和紀律部隊的Facebook專頁直播。

香港警察學院、入境事務學院、香港海關學院、香港懲教學院和消防及救護學院今亦舉行開放日，透過不同精彩活動，包括大匯演、示範演練、學院導覽、虛擬實境體驗、攤位遊戲、先進器材和專業裝備介紹、前線人員分享等，讓市民了解各部隊防範和抵禦國家安全風險所做的工作，以提高大眾的國家安全意識和守法意識。保安局與轄下一眾部隊包括政府飛行服務隊、民眾安全服務隊和醫療輔助隊，亦在香港警察學院設置展覽攤位，介紹國家安全的信息和各部隊有關工作。

保安局今年首次舉辦「維護國家安全盃」和「紀律部隊推廣國家安全教育比賽」，財政司長陳茂波和保安局長鄧炳強今午在香港懲教學院主持頒獎典禮。「維護國家安全盃」比賽旨在讓保安局與轄下紀律部隊和輔助部隊人員透過參與所屬單位舉辦的運動競技比賽，例如羽毛球、籃球、跑步接力、室內划艇、三項鐵人等活動，時刻強身健體，同時增強推動國家安全的意識。「紀律部隊推廣國家安全教育比賽」則頒發獎項予上述開放日中，設於香港警察學院內最優秀的展覽攤位所屬的部隊，以表揚其推廣維護國家安全的努力。

此外，在律政司和保安局全力支持下，香港電台製作的《國安法事件簿2》將於明日（16日）下午4時在香港電台第一台及下午7時30分在港台電視31啓播，每周播放一集共九集。節目中，政府官員、法律專家和學者透過多個本地個案作切入點，淺談《香港國安法》的條文。鄧炳強今日起亦會透過社交平台推出一系列短片，以深入淺出的方式，講述國家安全的重要概念、香港面對的國家安全風險，以及《香港國安法》的内容，以進一步提高市民維護國家安全意識。

除升旗儀式外，鄧炳強今亦出席多項國安教育活動，包括香港特別行政區維護國家安全委員會在香港會議展覽中心舉辦的「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座，以及油尖旺民政事務處在西九文化區舉辦的全世界面積最大的實體棋盤遊戲「國家安全人人知─415國安大棋盤齊齊玩」。