政商界紛回應夏寶龍致辭　林建岳籲社會各界攜手維護國家安全 (17:01)

林建岳續稱，夏寶龍的致辭提醒香港社會必須記取「黑暴」教訓，同時肯定了對香港特區政府、愛國愛港力量、司法法律界、工商界、全體居民和青年人對維護國家安全的努力，表達了中央對香港社會各界繼續守好國安底線的殷切期望和充分信任。林強調，廣大市民更須團結一致，擔負起維護國家安全的責任，營造有利於維護國家安全的社會環境，確保香港社會集中精力推經濟、惠民生，確保香港「一國兩制」行穩致遠。

經民聯發稿表示，認同夏寶龍講話，香港只有築牢國家安全的屏障，才有條件對全世界更加開放，更好地貢獻國家，造福港人，更好地推進「一國兩制」實踐。呼籲香港社會各界積極學習和理解國家安全對保持香港長期繁榮穩定的重要性，全力支持中央和特區政府維護國家安全工作。

民建聯亦稱，完全認同夏寶龍講話，認為其講話表明了中央對香港未來發展充滿信心, 香港前進的步伐不可阻擋。民建聯表示，相信特區政府能夠全面準確實施《港區國安法》，包括妥善有序推進《基本法》23條立法和完善香港本地法律。

另外，廠商會亦表示認同夏寶龍講話，指唯有國家安全得到保護，香港方能全力「拼經濟」，改善民生，會方將繼續致力增強業界維護國家安全的意識，以及向世界各地投資者解釋本港最新的投資和營商環境，使他們明白香港在《香港國安法》的保障下已重現生機和活力。