8·31暴動案3人罪成　官指黑衣人借題挑起事端　被告還押至4.29求情 (14:43)

3名被告為簡梓濱（24歲）、連俊雄（23歲）及卓嘉豪（26歲）。庭上透露，連俊雄的精神科醫生為他撰寫報告，而卓嘉豪於2019年6月9日立法會大樓外干犯非法集結，已服畢20周監禁刑期。

簡早前自辯稱，當晚純粹「八卦」而留在旺角彌敦道現場。徐官裁決指，堵路違法行為屢見不鮮，簡是剛巧被拍攝到，他企圖淡化隱瞞旺角站內見聞，又沒了解太子站關閉情况，沒如實作供。徐官考慮到簡在太子站被捕前換綠色衫等因素，裁定他非法集結罪成。

涉及旺角站內控罪，徐官根據新聞片段和住所閉路電視片段辨認出連俊雄，片段拍攝到，戴口罩的連手持彈叉射擊破損玻璃，徐官裁定他各一項暴動及刑事損壞罪成。

至於太子站內事件，卓嘉豪自辯稱，事主Y曾推一名持攝錄機的女子，徐官指翻查片段不見此事，並接納Y供辭指，他因忘記將工作用的鎅刀放入背囊，故取出鎅刀檢查。徐官批評，卓供稱他擲水樽是為起紛爭的雙方製造緩衝區，屬砌詞狡辯，卓以疑似暴力行為調停，更以粗言責罵，令氣氛升溫。另外，連俊雄目睹黑衣人在月台挑釁車廂內事主X及Y等乘客，更拉開彈叉向X射擊，事後X頸項有擦傷。卓、連同被裁定暴動、襲擊他人致造成身體傷害，以及普通襲擊罪成。

針對卓被控的搶劫罪，徐官指，卓未必見到他人取得並投擲事主Z的手機，故此未能推論指，卓必然有意圖或夥同他人搶去Z手機。