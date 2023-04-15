應對學齡人口下跌 鄧飛倡對外推廣香港教育 吸國內外者報讀本地學校 (10:46)

鄧飛在港台節目《星期六問責》表示，學生人口下降是結構性問題，當局合併重置或停辦學校只能應急，欠缺前瞻性，並質疑「萬一出生人口持續下降又該如何解決」，而調整小學部分「叩門位」僅短期措施，指「家長只會叩其他學校」。鄧表示本港教育的國際認受性高，應考慮吸引如何藉此吸引國內外「多點人來報讀」。

出席同一節目的香港資助小學校長會副主席陳淑儀認為，部分學校收生不足涉地區因素，指某些地區學童人數少。鄧飛認同收生不足可能是「地區問題」，他以長洲為例，指長洲居民會跨區上學，但其他區的人則「不會到長洲上學」。鄧又指，現時交通網絡發達，吸引學生湧到「名校雲集」的地區上學。

同場的前中學校長會主席林日豐則認為，當局可考慮以初小三年平均人數作小學開班標準。他指出，開班標準不能只考慮小一收生人數，因為學校開學其間可能會錄取插班生，令學生人數出現變數。