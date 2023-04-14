強制牙醫實習諮詢接25份意見 牙醫學會倡開放菲臘牙科收街症 (21:54)

牙醫學會會長王志偉向本報稱，學會提交的意見表明支持實習方案，相信可增加牙醫質素，惟關注已入學的牙科生會反感，政府須照顧他們感受。他引述學會建議，行政長官會同行政會議可行使《菲臘牙科醫院條例》第3（2）條權力，開放菲臘牙科醫院提供公共牙科服務，安排牙科畢業生在該院實習。

王志偉解釋，衛生署牙科診所一般只提供拔牙服務，相反如開放菲臘牙科醫院，牙科畢業生可接觸的病人種類更廣泛，也可真正紓緩市民通宵排街症的慘況。

至於政府提議「有限度註冊」及「特別註冊」引入非本地培訓牙醫，王志偉認為須以執業試把關，建議有限度註冊轉為正式註冊仍須通過第一部分筆試，確保海外牙醫對本地牙科服務有基本認知，特別註冊轉正式註冊亦須通過第二部分實務考試。

牙管會昨亦發新聞稿表示歡迎實習建議，將為牙科畢業生提供充足的工作場所的臨牀經驗，相信有助提升他們臨牀工作能力，為日後獨立執業更好準備。至於引入非本地培訓牙醫，牙管會昨稱新註冊類別應受牙管會監察和紀律規管，確保所有註冊牙醫均具備合適才能、道德和專業水平。

醫衛局回覆稱，政府已先後諮詢牙科界別及相關持分者，包括牙管會、各個牙科專業團體、培訓機構、政府牙科計劃合作夥伴等，並計劃諮詢立法會衛生事務委員會。醫務衛生局常任秘書長陳松青昨出席立法會特別財委會時透露，當局計劃今年下半年提交修訂草案至立法會。