初選案｜曾形容初選創民主壯舉兼感謝戴耀廷　官：不似被騎劫　趙家賢：壓抑真實感受 (18:45)

趙解釋，當時指示民主動力總幹事黎敬輝草擬信件，向協助舉行初選人士道謝，趙承認自己未盡好謹慎責任，並為此致歉，他認為應刪除信中「光復議會」等字眼。法官李運騰問，在35+計劃之中，相比起趙，黎敬輝是否和本土抗爭派較有同感？趙同意指，黎在「民主光譜當中會睇得比我無咁保守」。被問到黎現時身處何方，趙表示不清楚。

至於民主動力的工作報告提到，初選投票結束後，趙和戴耀廷、區諾軒召開記者會，並非常感謝兩名初選協調人。法官陳慶偉質疑，趙一方面譴責戴是大文豪、大思想家，為何又要感謝戴呢？趙答道，記者的提問都屬於「正向」信息，故他們「互送高帽」。李官問，趙是否隱瞞對戴耀廷的真實感受？趙說「唔係隱瞞，係壓抑」。多名被告發笑。

另外，各區參選人在協調會議爭議運用否決權，法官關注到戴耀廷如何處理各方分歧，趙稱從黎敬輝得悉戴採取「意向性投票」。法官陳慶偉認為趙的說法抽象，問假設趙是戴的話，闡述具體如何解決？趙表示，「我好難代入戴耀廷，精神同心理上都係」。庭上傳來一陣笑聲。聆訊周一（17日）續。