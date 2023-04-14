童樂居案兩職員共認8項虐兒罪　還押候判 (18:44)

被告鄧美欣（26歲）承認7罪，1罪存檔法庭，涉及1歲男童G、兩歲女童H、1歲女童AA、1歲男童AD、1歲男童AI及兩名身分不詳兒童，控罪日期介乎2021年11月19日至12月8日。盧敏兒（54歲）則承認1罪，指她於同年12月19日虐待兩歲男童B。馮凱琍（25歲）今亦有到庭應訊，惟辯方稱她剛聘請律師團隊，也需時與控方商討認罪協商，裁判官遂押後至5月4日。

案情指，上述日子的其中一天，8名幼童與被告圍坐於活動室桌前閱讀，G向前傾並將書本稍微拉向自己，被告先後以書拍擊他和AA的頭部。案情續指，被告亦曾用毛巾按壓AD臉部，當他頭部仰後，被告再把他拉回椅背反覆用力擦臉和手，AD期間顫抖、掙扎和大喊。隨後被告將他從位置揪出，拖行約10米再甩到地上。

此外，被告某天把軟墊拼合時，兩名身分不詳的幼童分別站在墊上和碰到墊子，被告先後拍擊二人頭部；另將H離地摔地和掌摑AI。針對盧敏兒的案情則指，B早上醒來坐著並背向被告，被告拍打他令他臉朝下跌落床。辯方求情指，二人均對幼兒工作充滿熱誠，案發時疫情嚴重，院舍人手不足，工作壓力大增下犯錯。