三人涉6.12衝突非法集結罪成　官指被告拖鐵馬屬損害他人財物　認為警員用武恰當 (17:54)

3名被告羅兆赫（案發時22歲，下同）、馮智彬（28歲）、郭叡軒（22歲）不認罪受審。

劉官裁決時引述，辯方主張馮智彬兩度向警方擲雪糕筒，是為保護遭警員揮棍襲擊的「王婆婆」和一名遭噴胡椒噴霧的外籍男子，而警員則供稱，揮棍是為「保護王婆婆」，警告示威者勿接近，僅揮向王前方的鐵馬。

劉官則認為「王婆婆」一再衝向警方防線，警員揮棍「合情合理」，亦相信被告明白武力恰當及知悉王沒有被擊中，否則他不會大叫「蝦阿婆」，而是具暴力字眼的「打阿婆」；而外籍男子向警員說具挑釁性字眼，有機會令現場情緒升溫，故被告必然清楚警方噴胡椒噴霧屬恰當。

劉官總結，3名被告搬動鐵馬、指罵警員，明顯屬威脅、侮辱或挑釁行為，他們又穿戴與其他集結者一致的衣物和口罩，知悉自己正擾亂社會秩序、阻礙警員。加上案發時是上班日，附近的上班族有合理理由害怕集結者破壞社會安寧，終裁定馮兩項非法集結罪成，羅、郭各一項非法集結罪成。