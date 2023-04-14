裝修工胸口痛猝死　專家稱事主心電圖不正常　「無理由等佢返屋企」 (17:16)

事主呂培常的家屬，以及法國醫院醫生的朱琦昌，並列與案有利害關係人士。

律敦治醫院副顧問醫生、心臟科專家羅溢章供稱，事主的驗屍報告顯示，死因包括：急性心肌栓塞、因心臟停頓引致腦部缺氧、長期卧床出現肺炎，以及有多重器官衰竭。

羅又指，朱當時認為心電圖顯示事主有竇性心律，但沒有急性缺血，診斷事主有胸口痛及患感冒；朱建議事主入院但被事主拒絕，最後處方脷底丸等藥物。但羅認為，事主心電圖顯示出「有少少不正常」，加上事主感到胸口不舒服，當務之急是排除急性心肌栓塞的可能：

●讓事主入院，每15分鐘持續檢查心電圖，或透過超聲波及抽血，以排除或證實急性心肌栓塞。

●證實後，事主可在私家醫院接受「通波仔」手術，或服用血管溶解藥。

●如果事主不願留在私家醫院，應該約救護車轉送公立醫院。

羅續指，心電圖能反映病情有否可疑，然後醫生根據個人經驗診斷。如果判斷病人有急性心肌栓塞，醫生須跟從指引治療，「無理由等佢返屋企。」羅表示，大部分醫生都能夠從心電圖作判斷，除非遇上複雜個案才需諮詢心臟科專科醫生。