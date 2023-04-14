初選案｜趙家賢：從不認同否決預算案及攬炒　初選遭戴耀廷等人騎劫　認承辦初選為引關注 (15:43)

綜合錄影會面口供和庭上供辭，趙家賢表示初選遭戴耀廷等人騎劫，「我哋」的初心是讓市民投票選出民主派代表。法官陳慶偉形容，趙的證供好像「畫了一條線」，僅指其本人、區諾軒和民主動力抱持的「初心」，但無包括戴耀廷。陳官希望了解，趙答應承辦初選時，「你的初心有否包括戴耀廷在內？」

趙家賢在小休後回答上述問題，指要先交代民動為何同意承辦初選，最初戴耀廷認為不必找民動協助，可以直接由香港民意研究所總監負責，惟民研要求與民動簽約，戴才決定聯絡民動。趙形容，戴曾打算「踢開」民動，「我第一下諗法係，唔接好過接嘅」，後來民動副召集人鍾錦麟認為，伙拍戴辦初選的區諾軒與各陣營有良好關係，故民動答允承辦初選。趙重申，他錄口供說「我哋」辦初選的初心，意指其本人、區和民動，不包括戴。

法官李運騰問到，趙家賢有否留意在協調會議上，談及否決預算案的聲音愈來愈大，部分與會者有強烈意見。趙表示同意，但他仍希望民動有角色協助民主運動，不想民動被邊緣化或者「衰喺我手上」，故最終同意承辦初選。李官形容，趙是否希望民動獲得外界關注，猶如在鎂光燈下（be under the spotlight）。趙表示同意，他的確希望民動參與初選計劃。