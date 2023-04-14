女警涉偷值逾5600元帽　店舖經理稱被告本身購物逾千元　揭發盜帽後逃走不果 (15:35)

TWIST分店經理郭艷娟（譯音）供稱，當日下午5時許，從對講機接獲同事告知涉案帽子遺失，職員其後看到被告劉潔兒（49歲）將帽子和一個手袋帶入試身室，但離開試身室時只歸還手袋。郭續指，被告隨後繼續閒逛，並替項鍊等數件貨品付款逾千元；倉庫閉路電視片段亦證實經過。惟當她準備步出店外時，閘口的防盜板響起。

郭指被告提着非常多物品，遂詢問她是否曾在其他店舖購物，但店員忘記拆除防盜器，被告稱沒有。郭遂逐一將物品放近防盜板，直至被告獨自檢查時，警號才響起。被告表現慌張，在物品中東翻西找，其間一頂帽子從其身上掉落地上，檢查後發現屬於店舖的財產。郭問被告是否已付錢，她無回應並嘗試離開，最終由其他店員協助將被告截停，並報警處理。

辯方盤問指，當郭觀察被告時，有否留意到她有異常行徑，郭稱被告不斷翻找東西，和重複説希望給予機會。辯方指出，郭於口供紙上形容對被告的行為感到可疑，郭同意。尖沙咀警署特遣隊女警鄧素貞（譯音）表示，替被告搜身時從她褲袋內找到一把藍色𠝹刀，另從其星巴克保溫杯內找出一個白色防盜器。