初選案｜趙家賢指民主黨絕對支持一國兩制　胡志偉必撐黨倡議　官引戈爾巴喬夫為例質疑 (14:00)

均屬民主黨黃碧雲和林卓廷由大律師沈士文代表。沈盤問下，趙家賢確認自2012年起參與民主動力工作，他指，與本土抗爭派及傳統民主派就立選協調有困難，因為兩派有不同倡議，民動在議員當選後亦不可能協調。

沈士文指，趙家賢是民主黨的成員，民主黨是否支持一國兩制？趙答「絕對支持」，又稱黨歌提及「香江終於歸中國，兩制相輔開新天」。趙認同民主黨盡量和政府合作，他指黨內亦會就立法會的重要議題和投票討論，確保一致。

趙續指，他於2004年加入民主黨及做過兩屆中委會，趙知悉黃碧雲有份創黨，林卓廷則比趙早入黨，兩人支持民主黨政策。法官陳仲衡隨即問，那麼同案被告胡志偉呢？趙表示，胡身為民主黨主席，會倡導政策，他無理由不支持該黨提出的政策倡議，此時遭法官陳慶偉質疑。

沈另引述，趙在錄影會面曾談及初心是舉辦初選公民投票，趙自言和民主動力「被利用、被騎劫」。趙供稱，當時覺得「好無辜」，不過認為他作為民動召集人也有責任。趙說，他本人、民動和區諾軒有共同初心，惟被戴耀廷和部分抗爭派「騎劫」。趙又稱，民動就35+眾籌網頁有字眼「出事」，但不能說被負責處理的兼職員工「騎劫」。