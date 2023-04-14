曾輸0:46不言棄　女子冰球隊：自知非世一　高興得獎獲肯定 (12:03)

郭凱琪憶述女子港隊成立10年，由世錦賽場場落敗，「輸到冇晒感覺」，甚至曾於2017年時對決日本隊時大敗0:46，到現時取得好成績，心情感動又激動。她又說，因播錯國歌事件，令冰球比賽獲得傳媒關注，形容某程度上為好事，亦令社會更關注非精英項目的運動員。

郭凱琪又提到，今次出賽自費約5000元，而自費外出比賽是很多非精英項目運動員面對的問題，「為咗一樣自己好熱愛嘅事，有呢個付出亦都情願。」

隊員陳沛穎就說，奪冠時感到難以置信，稱辛苦多年最終獲得「少少成績」，對運動員來說是很大的動力。她又認為運動非一步登天，「每樣運動you have to start somewhere」認為重點是隊伍要慢慢進步，「為自己熱愛嘅運動打得更加好。」她笑稱，港隊平均身高屬今次參賽各隊中最矮，要有技巧地用身型取勝，認為今次奪冠的關鍵是在於新舊隊員之間擦出火花，令對方未能估計到戰術。

被問到播錯國歌事件後，每次比賽到播放國歌環節時會否感到很大壓力，陳沛穎稱，運動員最關注是勝出比賽，當贏到比賽後有種榮譽感，對自己及隊員感到驕傲，「唔會有其他雜念。」