夏寶龍飲早茶探義工訪工聯會　下午到終院 (14:13)

夏寶龍早上偕同特首李家超及中聯辦主任鄭雁雄，到訪九龍灣宏天廣場一間酒樓，民政及青年事務局長麥美娟亦在場迎接。酒樓其後拉起布簾，一批市民則預早到場排隊，並登記入內。門外則有便衣警員戒備。夏寶龍一行於酒樓逗留個多小時後離開。

夏寶龍其後於早上約10時轉到達石硤尾邨深水埗地區康健中心，署理醫務衛生局長李夏茵亦在場陪同。他逗留約40分鐘後，轉往深水埗康齡社區服務中心，與8名中心使用者交流，包括長者義工、「樂齡科技」義工大使和照顧者。他在約11時離開中心，未有回應記者提問。

其中3名與夏寶龍交流的長者表示，夏聆聽他們分享工作及經歷，十分親切、風趣。中心樂齡科技義工陳麗珠說，夏寶龍稱讚他們「做得好」，感謝他們的工作，鼓勵要繼續努力，相信對方感受到他們的需要。中心「E健樂」義工黃笑梅稱，向夏寶龍分享擔任義工令她晚年生活充實、有意義，感到很滿足，夏更向他開玩笑，「他說我比他大十幾年，稱我為大姐，但話我是小姑娘。」本身是照顧者的李玉英則向夏寶龍講述照顧丈夫的經歷，並期望政府增加資源。

夏寶龍早上約11時就到訪土瓜灣工聯會總部，工聯會會長吳秋北、理事長黃國在場迎接。夏逗留約1小時後在中午離開。