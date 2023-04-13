裝修工胸口痛猝死　事前曾求診私院　遺孀指醫生稱「貴就唔好住」 (17:17)

死者呂培常的家屬，以及時任法國醫院醫生的朱琦昌，並列與案有利害關係人士。朱有聘請代表律師。

死者妻子楊婉綠供稱，丈夫平日服用高血壓及心臟病藥。2019年12月17日凌晨12時許，他突稱胸口痛，由楊陪同下到法國醫院。當時面診的醫生朱琦昌表示，死者心電圖沒有特別。楊追問需否入院觀察，朱得知事主有買保險，稱「咁咪入院囉」，但由於被告有感冒徵狀，或會傳染他人，醫院只會安排其入住每日收費3900元的單人病房，且沒有更便宜選擇。

楊曾向朱確認事主身體狀况，朱表示事主患感冒及心電圖沒有特別，「無咩事，住就住，唔住就返屋企。」其間沒有醫護詢問要否轉送其他醫院，最終事主決定取藥回家。凌晨2時許，事主回家後服用包括脷底丸等藥。楊進出廁所期間，事主突然抽搐，楊遂讓事主再食脷底丸。死者很快送院搶救，被安排入住心臟病深切治療部，腦掃描顯示有腦積水。死者延至2020年1月3日死亡。

朱琦昌醫生供稱，當時他見事主稱胸口痛，但無氣喘及頭暈，血壓正常，心電圖顯示有竇性心律，以及有鼻塞及流鼻水病徵。朱建議事主入院，因為醫院的傳染病控制政策下，有呼吸道感染有人士須入住單人病房。朱又指，護士向他反映事主想服藥，他遂處方止痛、收鼻水，及紓緩心絞痛共3種藥物。